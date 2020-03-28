كليب حاتم عمور الجديد “نحمي بلادي”.. عمل يفتخر بمجهودات رجال الأمن والصحة ويحفز الهمم – فيديو

عبر الفنان حاتم عمور عن شكره للسلطات الأمنية، والأطر الطبية المجندة، لمواجهة فيروس “كورونا”، من خلال عمل وطني جديد، عبارة عن أغنية تحمل عنوان “نحمي البلاد”، مليئة بالتحفيز، والثناء معا.

وأصدر حاتم عمور، كليب، تشييد كلمات أغنيته بالتضحيات، التي يقدمها رجال الأمن، والجيش، والصحة، لمواجهة الجائحة، واستعان في الكليب، الذي أخرجه فيصل الحليمي، بفيديوهات توضح مجهوداتهم الجبارة.

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وعن العمل، قال عمور لجمهوره: “نحمي البلاد” إهداء إلى أخواتي، وإخواني المغاربة العاملين في قطاع الصحة، ومختلف المصالح العسكرية والأمنية المرابطة في الصفوف الأمامية للمشاركة في الحرب العالمية ضد فيروس كورونا، شعارهم: حماية الشعب المغربي تنفيذا، لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيده”.

يشار إلى أن الفنان حاتم عمور كان من أوائل الفنانين، الذين أعلنوا تكفلهم بعائلات، وجعل من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قناة لتوعية متتبعيه، كما تبرع لصندوق التدبير ومواجهة كورونا.