موظفو مندوبية السجون يخضعون للحجر الصحي: لم نر أبناءنا خوفا على سلامتهم وحماية للسجناء- فيديو

خضع عدد من الموظفين، بمختلف رتبهم العاملين في مندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الحجر الصحي؛ كتدبير احترازي، من أجل عدم تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة أسرهم وحماية للسجناء.

وقال محسن أرفون، مدير مركز الإصلاح والتهذيب، بالدار البيضاء، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المندوبية العامة لإدارة السجون، قامت بتعبئة جل موظفيها بمختلف تلاوينهم، من أجل العمل على تحصين السجناء من فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث، أن المندوبية خضعت موظفيها للحجر الصحي وفقا لإجراءات محددة، وذلك بتوفير مجموعة من الاقامات خصصت لهذا الغرض، وتم تجهيزها بكل الوسائل.

وأوضح محمد بوزيت، موظف بمركز الإصلاح والتهذيب، في تصريح لـ”اليوم24″، أنه لم ير أبناءه لمدة أسبوع، تلبية لنداء الوطن، مناشدا المغاربة الالتزام في بيوتهم من أجل تجاوز أزمة كورونا.