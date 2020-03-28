القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت تقارير صحفية، عن تطور جديد بخصوص مصير الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإنه قد يتم حرمان أندية البريمييرليغ من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، إذا أعلن الاتحاد الإنجليزي بطلان النسخة الحالية للدوري المحلي.
وكانت تقارير بريطانية قد زعمت أمس، الجمعة، أن هناك تزايد ملحوظ في عدد أندية البريمييرليغ التي تطالب بإلغاء الموسم الحالي، حتى لو تسبب الأمر في حرمان ليفربول من حصد اللقب.
وأوضحت الصحيفة أن التهديدات ستكون أكبر على أندية البريمييرليغ، إذا نجحت بلدان أخرى في استكمال بطولات الدوري لديها.
وكان الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريمييرليغ قد قررا تمديد إيقاف الدوري حتى نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: تطور جديد في مصير البريمييرليغ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.