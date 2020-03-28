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شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى متقدم للإمارات في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
قالت الصحف المحلية الإماراتية الصادرة صباح اليوم أن إيمان دولة الإمارات بالوحدة الإنسانية أساسا للعلاقات الدولية هو جزء من سلوكها اليومي والذي سعت من خلال مشاركتها في قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية، التي عقدت، أمس الأول الخميس، إلى تحويله لاستراتيجية دولية في مواجهة جائحة "كورونا" التي تضرب العالم من دون تمييز، وتفتك بآلاف البشر يوميا.
وأكدت الصحف أن الإمارات ترى أن ما يوحد العالم في هذه الظروف المصيرية أقوى بكثير من أية خلافات سياسية أو عقدية؛ ما يقتضي وجود إرادة قوية، وعمل جماعي مخلص وفاعل؛ لعبور هذه المرحلة، بأقل الخسائر الممكنة.
وتابعت أن تعزيز القدرات العالمية مثل مراقبة الأمراض ومختبرات التشخيص، ومكافحة العدوى سيكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة بكثير من إنفاق الأموال على تداعيات الأوبئة، وقالت إن الوعي الفردي هو العلاج للقضاء على هذا الوباء، مشيدة بالتجاوب الاجتماعي الذي يليق بمستوى ما وصلت إليه الإمارات من تنظيم في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، عبر إصدار تدابير وإجراءات للجمهور بهدف المحافظة على صحتهم، ومنها التدابير بشأن برنامج التعقيم الوطني لجميع المنشآت والمؤسسات والشوارع والمرافق العامة الذي يستمر حتى صباح غد الأحد.
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