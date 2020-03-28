رئيس الوزراء الياباني يطالب بأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:55 مساءً, 28 مارس 2020 م المناطق - وكالات طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، اليوم ،إلغاء الاجتماعات غير الضرورية ، مشيرًا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم ولم يتخذوا الإجراءات المناسبة لمكافحته.

وأضاف شينزو آبي، إن حكومته ستقدم حافزًا اقتصاديًا عبارة عن مدفوعات نقدية للأسر والشركات الصغيرة التي تضررت من تداعيات جائحة فيروس كورونا .

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