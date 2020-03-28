شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي تكافح «كورونا» بالإغلاق التام 21 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر منانجاجوا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء زيمبابوي، أن المسؤولين في الدولة والعاملين في مجال الصحة وحدهم سيتم إعفاؤهم من الإغلاق.
وسجلت زيمبابوي خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس منها حالة وفاة واحدة.
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