شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: ثوران بركان جبل ميرابى بارتفاع ألفي متر والان نبدء بالتفاصيل
وقال " مركز أبحاث الكوارث الجيولوجية" في إندونيسيا عبر موقعه الإلكترونى إنه جرى تسجيل الاندلاع الجديد للبركان، الأكثر نشاطًا في البلاد، الساعة 21ر5 بتوقيت غرب إندونيسيا القياسي، واستمر الثوران ثلاث دقائق.
وأضاف المركز، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، أن ارتفاع الرماد من البركان بلغ حوالي الفي متر.
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