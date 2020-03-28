شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: ثوران بركان جبل ميرابى بارتفاع ألفي متر والان نبدء بالتفاصيل

ثار مجددا اليوم السبت بركان "جبل ميرابي" في إندونيسيا، والذي يمتد بين مقاطعتي "جاوا الوسطى" و"يوجياكارتا"، حيث أطلق عمودا من الرماد بارتفاع حوالي ألفي متر.

وقال " مركز أبحاث الكوارث الجيولوجية" في إندونيسيا عبر موقعه الإلكترونى إنه جرى تسجيل الاندلاع الجديد للبركان، الأكثر نشاطًا في البلاد، الساعة 21ر5 بتوقيت غرب إندونيسيا القياسي، واستمر الثوران ثلاث دقائق.

وأضاف المركز، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، أن ارتفاع الرماد من البركان بلغ حوالي الفي متر.