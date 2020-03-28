شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطور 7 نماذج أولية للقاحات ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية اليوم السبت، إنها طورت سبعة نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا، ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة قولها "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية سبعة نماذج للقاحات مُهَندسة جينيًا تم جمعها من بروتينات مُدمجة كل منها يحتوى على محددات مُستضدية أى أجزاء تتفاعل مع الفيروس".

وأضافت "المهمة الحالية هى اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".

وقالت إن اللقاح الذى سيكون جاهزًا لن يكون متوافرًا قبل 11 شهرًا مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية ونخطط الوصول إلى المرحلة الاولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل".

وكانت روسيا أوقفت بشكل كامل، أمس الجمعة، رحلات الطيران الدولية الاعتيادية وكذلك الرحلات المُستأجرة "تشارتر" فيما اقتصرت شركات الطيران على تنظيم رحلات لإعادة المواطنين الروس من الخارج تماشيًا مع قرار مجلس التنسيق الحكومى المُشكل التعامل مع ملف فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية عن متحدث باسم هيئة النقل الجوى الاتحادية الروسية قوله إن الحظر لا يشمل رحلات الشحن الجوى والبريد وشحن المساعدات الإنسانية والصحية.