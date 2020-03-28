شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: 109 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 59 حالة والان نبدء بالتفاصيل

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم السبت إنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة. وأضاف أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 102، في حين تعافى 59 شخصا من الفيروس.

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