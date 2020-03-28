شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون : لن نتغلب على «كورونا» دون تضامن أوروبي والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد لاعتماد "قروض كورونا" رغم تحفظات ألمانيا، إلى التضامن المالي الأوروبي، مؤكداً أنه لم يتجاهل الإشارات الصادرة من إيطاليا بشأن خطورة الأزمة الصحية الحالية.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه صحف "كوريري ديلا سيرا" و"لا ستامبا" و"لا ريبوبليكا" الإيطالية "لن نتغلب على هذه الأزمة بدون تضامن أوروبي قوي، على المستويين الصحي والمالي".

وأضاف "قد يتعلق الأمر بالقدرة على الاستدانة المشتركة، أيا كان إسمها، أو زيادة لميزانية الاتحاد الأوروبي للسماح بتقديم دعم حقيقي للدول الأكثر تأثراً بهذه الأزمة".

وتابع "المبلغ أمر ثانوي، الإشارة هي المهمة، سواء من خلال الاستدانة المشتركة أو الميزانية المشتركة".

وشدد على أنه في مواجهة تحفظات دول مثل ألمانيا لا يمكننا التخلي عن هذه المعركة.