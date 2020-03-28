بالأرقام.. حصيلة جديدة لاصابات كورونا في العالم

أكدت آخر البيانات الإحصائية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصاب أكثر من 614000 شخص فيما تجاوز عدد الوفيات الـ28 ألفا و200 شخص. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجل فيها أكبر عدد من الإصابات (104256)، تليها إيطاليا (86498)، ثم الصين (81394)، فإسبانيا (72248). في المقابل، تجاوز عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في جميع أنحاء العالم 137 ألفا.

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