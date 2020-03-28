أعلنت السلطات البلجيكية عن تسجيل 64 وفاة و1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 9134 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 353 حالة.
وجاء ذلك بعد يوم من قرار السلطات تمديد إجراءات العزل الصحي التي اتخذت بغية ردع انتشار الفيروس حتى 19 أبريل القادم على الأقل، فيما يتحدث خبراء عن وجود مؤشرات على تباطؤ وتيرة تفشي كورونا في بلجيكا تدريجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا.. عشرات الوفيات ونحو 2000 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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