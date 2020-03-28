نشرت وزارة الصحة، مخططا للموقف الوبائي لفايروس كورونا لليوم السبت. وتضمن المخطط مجموع المصابين والوفيات وحالات الشفاء حسب المحافظات. وادناه المخطط الوبائي لليوم الاثنين: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق لليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.