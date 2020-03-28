استئناف نينوى تخلي سبيل ٢٧ محكوما بالافراج الشرطي

أعلنت محكمة استئناف نينوى الاتحادية، السبت، إخلاء سبيل ٢٧ محكوما باحكام الإفراج الشَرطي كاجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "جرى إطلاق سبيل ٢٧ محكوما ممن شملتهم أحكام الإفراج الشَرطي، ضمن سلسلة إجراءات احترازية صحية وبقصد تخفيف زخم الموقوفين".
وأضاف أن "هذا الإجراء جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف نينوى لقاضي محكمة جنح تلكيف ونائب المدعي العام بالانتقال إلى مديرية الموقف والتسفيرات في تلكيف لانجاز معاملات المحكومين المشمولين باحكام الإفراج الشرطي، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل".
وأضاف أن "هذا الإجراء جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف نينوى لقاضي محكمة جنح تلكيف ونائب المدعي العام بالانتقال إلى مديرية الموقف والتسفيرات في تلكيف لانجاز معاملات المحكومين المشمولين باحكام الإفراج الشرطي، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل".
وتابع "كما تم الايعاز لقاضي الجنح ونائب المدعي العام بالنظر في هذه القضايا وبمعدل يوم واحد في الأسبوع لإنجاز معاملات المحكومين المشمولين بالافراج الشرطي".
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