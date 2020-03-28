"الخليج": تترجم قمة العشرين الافتراضية أقوالها إلى أفعال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الرياض - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية، التي عقدت، أمس الأول الخميس، برئاسة عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت الحاجة إلى قيام جبهة عالمية موحدة؛ لمواجهة فيروس "كورونا"؛ ولمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن قادة الدول العشرين، أدركوا خطورة هذا الوباء على مستقبل العالم؛ وتعهدوا بـ "العمل بشكل سريع وحاسم مع المنظمات الدولية، الموجودة في الخط الأمامي؛ لتخصيص حزمة مالية قوية ومتجانسة ومنسقة وعاجلة"، تقدر بخمسة تريليونات دولار، مع تأكيد تقديم الدعم للدول النامية؛ لتمكينها من مواجهة الأزمات التي تواجهها؛ جرّاء هذا الوباء.



وأكدت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" أن مشاركة دولة الإمارات في هذه القمة؛ تأتي تأكيداً لدورها الريادي في مواجهة هذه الجائحة، والتزامها بالعمل مع كل دول العالم في محاربة هذه الآفة، والسيطرة عليها، مشيرة إلى الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التعاون والتكاتف الدوليين والتي أكد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال مشاركته في القمة من أجل التصدي للفيروس، الذي تحول إلى وباء؛ يؤثر في كل مناحي الحياة على الكرة الأرضية، حيث لفت سموه إلى "وجود مجتمعات بحاجة إلى المساعدة والمساندة، ومن الضروري الوقوف معها، ومد يد العون لها؛ تجسيداً للإيمان بوحدة المصير الإنساني في أقوى صوره؛ لأن الخطر يستهدف الجميع من دون استثناء".

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وقالت الصحيفة إن هذا الموقف، ليس غريباً على دولة الإمارات، فهو جزء من سلوكها اليومي؛ من خلال إيمانها بالوحدة الإنسانية أساساً للعلاقات الدولية؛ لكنها من خلال هذه القمة تسعى إلى تحويله لاستراتيجية دولية في مواجهة جائحة تضرب العالم من دون تمييز، وتفتك بآلاف البشر يوميا، وهي ترى أن ما يوحد العالم في هذه الظروف المصيرية أقوى بكثير من أية خلافات سياسية أو عقدية؛ ما يقتضي وجود إرادة قوية، وعمل جماعي مخلص وفاعل؛ لعبور هذه المرحلة، بأقل الخسائر الممكنة.

وأضافت : لعلها من أخطر المراحل التي تمر بها البشرية في عصرنا الراهن، فالعالم في مركب واحد، وعليه أن يعمل يداً واحدة؛ للوصول إلى بر الأمان، "فلا قيمة لنمو اقتصادي، ونجاح تجاري، وصناعات متقدمة، وإنجازات علمية؛ إذا فشل العالم في إنقاذ الإنسان وحمايته"، كما أكد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ فالإنسان هو الأساس الذي تقوم عيه الأمم والدول، وأي قيمة للإنسان إذا لم يترجم فعله إلى عمل إنساني؛ لأن أجمل ما يقوم به، هو أن يبني جسراً من الأمل فوق بحر من اليأس والإحباط.

وأكدت "الخليج" في ختام افتتاحيتها أهمية أن تترجم قمة العشرين الافتراضية أقوالها إلى أفعال، لا أن تكتفي بالمواقف؛ لأن الوقت يداهم الجميع، والوباء لا ينتظر، ولا يرحم.