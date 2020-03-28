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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشادة هندية بجهود الإمارات لحفظ سلامة جاليتها وكل المقيمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على الخطوات التي اتخذتها الإمارات لضمان سلامة المقيمين على أراضيها، لا سيما الجالية الهندية.
وذكرت صحيفة "ذا تايم أوف إنديان" أنه خلال اتصال هاتفي جرى بينهما ، ناقش الجانبان سبل مواجهة فيروس كورونا ومستجدات مكافحته في البلدين.
وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضا مع رئيس وزراء الهند إمكانات تعاون المؤسسات المعنية بالبلدين في مواجهة انتشار "فيروس كورونا"، بجانب الإسهام في الجهود الدولية لوقف انتشاره ومكافحته واحتواء تداعياته الإنسانية والصحية والاقتصادية.
وأكد الجانبان على أهمية المضي قدما لتكثيف التعاون وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا، والحد من انتشاره وتأثيره الإنساني والصحي والاقتصادي على المجتمعات والدول.
وأكدا خلال الاتصال أن التعاون المشترك والتضامن ضرورة ملحة خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الخطير الذي يهدد العالم لسرعة القضاء على هذا الوباء واحتوائه
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