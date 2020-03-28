شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إماراتيون ومقيمون يطلقون حملة شكر للإمارات لمساعدتها دول العالم في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق الإماراتيون والمقيمون في دولة #الإمارات على حد السواء حملة شكر وتضامن مع الحكومة والمسؤولين القائمين على سلامتهم خلال الأزمة التي يمر بها العالم.



وجاءت الحملة للتعبير عن امتنانهم لكل ما تقوم به لمساعدة شعوب العالم في أزمة #كورونا حيث بذلت جهوداً كبيرة ولكل الجنسيات بداعي الإنسانية

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