المغامسي يعتذر عن تغريدة نشرها عبر تويتر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اعتذر الداعية السعودي صالح المغامسي، اليوم السبت، عن تغريدة سابقة له طالب فيها ”ضمنيًا“ بالعفو عن المخطئين من المسجونين في المملكة، بهدف ”رفع البلاء وكشف الوباء“، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ .. وفق “إرم نيوز“.



كما استنكر الداعية استغلال بعض الأطراف لتغريدته تلك في ”الإساءة إلى وطنه“.

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وقال المغامسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر:“بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان“.

وتابع:“أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرد ذلك لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلال التغريدة ضد وطني، أقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارًا“.

وكان المغامسي نشر تغريدة، أمس الجمعة، (حذفها لاحقًا)، قال فيها:“نهنئ في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين، ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، وأضيف أن من أسباب رفع البلاء وكشف الوباء، ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار، والإحسان إلى الضعفاء والمنقطعين، والعفو- ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين“.