زهران: الحل بتأمين فرق طبية على الطائرات لفحص المغتربين العائدين وفرزهم ومن ثم حجرهم

لفت مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، إلى أنّ "في العجز المالي، الدولة للمغتربين: هلمّوا إلى التحويلات فالبلد بحاجة إليكم. في عجزهم الصحّي وخاصّة مَن هُم في إفريقيا وبعض دول العالم الدولة: إبقوا حيث أنتم فالأولويذة ليست لكم"، مركّزًا على أنّ "يا لعارنا بين الأمم".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "تأمين فرق طبيّة على الطائرات لفحص العائدين وفرزهم ومن ثمّ الحجر في فنادق ومستشفيات خاصة، هو الحل".
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