زهران: الحل بتأمين فرق طبية على الطائرات لفحص المغتربين العائدين وفرزهم ومن ثم حجرهم

لفت مدير مركز الإرتكاز الإعلامي ​سالم زهران​، إلى أنّ "في ​العجز المالي​، الدولة للمغتربين: هلمّوا إلى التحويلات فالبلد بحاجة إليكم. ‫في عجزهم الصحّي وخاصّة مَن هُم في ​إفريقيا​ وبعض دول العالم الدولة: إبقوا حيث أنتم فالأولويذة ليست لكم"، مركّزًا على أنّ "‫يا لعارنا بين الأمم".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "تأمين فرق طبيّة على الطائرات لفحص العائدين وفرزهم ومن ثمّ الحجر في فنادق و​مستشفيات​ خاصة، هو الحل".