ترزيان دعا المستشفيات الخاصة الى التزام تعرفة الضمان

دعا النائب ​هاكوب ترزيان​، في بيان، ​المستشفيات الخاصة​ التي تم تجهيزها لاستقبال المصابين بوباء "كورونا" الى "عدم تجاهل رسالتها الإنسانية الأساسية في ما خص وضع انتشار الوباء في ​لبنان​، في خضم الوضع الإقتصادي الذي يدهم المواطنين".

ودعاها الى "التزام تعرفة ​الضمان الاجتماعي​ لجميع المواطنين". مسلطا ​الضوء​ على "مبادرة جمعية شركات الضمان في لبنان، تحسسا منها بهذه الظروف الصعبة والاستثنائية، واستعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية بناء على تمني ​الحكومة اللبنانية​، في تخفيف بعض أعباء هذه الازمة، قدر المستطاع، وذلك لإيجاد آلية تؤمن تغطية أكبر قدر ممكن من الحالات".

وأشار الى ان "الشركات أبدت استعدادها لتغطية كلفة علاج المؤمنين لديها، في حال إصابتهم ب​الكورونا​، بمعزل عن الاستثناء أو عدمه، على أن يتم احتساب التعرفة وفق شروط الضمان الاجتماعي المعمول بها حاليا، لكن المستغرب عدم ملاقاة شركات ​التأمين​ بإقرار مبادرتهم بصورة رسمية".

وختم ترزيان: "إن هذه الظروف الحرجة تفرض على الجميع التعاون والتضحية لكي نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة ونحافظ على المواطن. وبعدها، نبحث في كيفية التعامل مع كل من أوصلنا الى هذا الحد، وأكرر أن المحاسبة ضرورية ويجب مقاضاة كل مسؤول أوصل هذا الوطن الى ما نحن عليه اليوم، من إهمال تسبب بإفقار الشعب وبتجويعه ولامس حد قتله".