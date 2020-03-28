شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبزياد حواط، على أنّ "الحكومة اللبنانية ككل مسؤولة عن مواطنيها، وهي مطالبة بإعادة اللبنانيّين الموجودين في الخارج والراغبين بالعودة، بعد تأمين كلّ الشروط الصحيّة المطلوبة الّتي تحول دون نقل فيروس "كورونا" مع العائدين".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في زمن "كورونا" وكلّ مآسيها ونكباتها وفي الزمن الاقتصادي الصعب، لسان حال أهل السلطة "اللي بيغيّر عادتو بتقل سعادتو". الجوع ذاته على التعيينات وتقاسم الحصص، لا سيما في "مصرف لبنان"، مركّزًا على أنّ "اهتمامكم في مكان واهتمام الناس في مكان آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط: الجوع ذاته على التعيينات وتقاسم الحصص والحكومة مطالبَة بإعادة المغتربين الراغبين بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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