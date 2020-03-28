حواط: الجوع ذاته على التعيينات وتقاسم الحصص والحكومة مطالبَة بإعادة المغتربين الراغبين بذلك

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب​زياد حواط​، على أنّ "​الحكومة اللبنانية​ ككل مسؤولة عن مواطنيها، وهي مطالبة بإعادة اللبنانيّين الموجودين في الخارج والراغبين بالعودة، بعد تأمين كلّ الشروط الصحيّة المطلوبة الّتي تحول دون نقل فيروس "كورونا" مع العائدين".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في زمن "كورونا" وكلّ مآسيها ونكباتها وفي الزمن الاقتصادي الصعب، لسان حال أهل السلطة "اللي بيغيّر عادتو بتقل سعادتو". الجوع ذاته على ​التعيينات​ وتقاسم الحصص، لا سيما في "​مصرف لبنان​"، مركّزًا على أنّ "اهتمامكم في مكان واهتمام الناس في مكان آخر".