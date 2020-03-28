المشرفية عرض للأوضاع والمستجدات الصحية مع الوزيرين أوهانيان وحسن والتقى النائب بزي

إلتقى وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية في مكتبه في الوزارة، وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان وعرض معها للأوضاع الراهنة، وانعكاس الأزمة الصحيّة الّتي نمرّ بها على المستويَين السياحي والرياضي في لبنان.
وبحث مع وزير الصحة العامة حمد حسن بآخر المستجدات الصحيّة الناتجة عن الوباء العالمي "كورونا"، وتأثيره الإجتماعي والإقتصادي على المواطنين. كما تمّ التطرّق إلى خطّة الطوارئ الإجتماعيّة الّتي تعمل عليها وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع بعض الوزارات والهيئات.
من جهة ثانية، استقبل المشرفية النائب علي بزي على رأس وفد من مكتب الخدمات المركزي في "حركة أمل"، حيث استمع منهم إلى أبرز الحاجيات والمتطلبات الّتي يعاني المواطن اللبناني من فقدانها؛ كما جرى عرض للوضع الخدماتي الإجتماعي في القرى والبلدات.
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