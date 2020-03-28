المشرفية عرض للأوضاع والمستجدات الصحية مع الوزيرين أوهانيان وحسن والتقى النائب بزي

إلتقى وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة ​رمزي المشرفية​ في مكتبه في الوزارة، وزيرة الشباب والرياضة ​فارتينيه اوهانيان​ وعرض معها للأوضاع الراهنة، وانعكاس الأزمة الصحيّة الّتي نمرّ بها على المستويَين السياحي والرياضي في ​لبنان​.

وبحث مع وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ بآخر المستجدات الصحيّة الناتجة عن الوباء العالمي "​كورونا​"، وتأثيره الإجتماعي والإقتصادي على المواطنين. كما تمّ التطرّق إلى خطّة الطوارئ الإجتماعيّة الّتي تعمل عليها ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ بالتعاون مع بعض الوزارات والهيئات.

من جهة ثانية، استقبل المشرفية النائب ​علي بزي​ على رأس وفد من مكتب الخدمات المركزي في "​حركة أمل​"، حيث استمع منهم إلى أبرز الحاجيات والمتطلبات الّتي يعاني المواطن اللبناني من فقدانها؛ كما جرى عرض للوضع الخدماتي الإجتماعي في القرى والبلدات.

