خلية أزمة عكار بحثت بتجهيز مستشفى في المحافظة وفتح باب التبرعات

بدأت خلية أزمة عكار اجتماعها الأوّل في قاعة مبنى ​عصام فارس​ البلدي في حلبا، وهي مؤلّفة من ​نواب عكار​ السبعة، نقيب المحامين في ​طرابلس​ ​محمد المراد​، رجال الدين ممثّلي الطوائف الخمس في عكار، رؤساء اتحادات البلديات، ممثّلين عن ​الدفاع المدني​ و"​كاريتاس​"، ​صندوق الزكاة​، ​الصليب الأحمر​ ومستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي.

وتمّ البحث في الجهود والمساعي الّتي تبذل لتجهيز ​المستشفى الحكومي​ الوحيد في محافظة عكار، والمتطلبات المفترض توافرها لاستقبال حالات "​كورونا​" فحصًا وعلاجًا، إضافةً إلى فتح باب التبرعات لدعم تجهيز هذا المستشفى وما أمكن من الحالات الاجتماعية الصعبة في عكار، حيث سيبدأ التبرع من قبل الحاضرين ومن أبناء عكار في الوطن والمهجر ومن كل الراغبين بالتبرّع لهذا الغرض.

وقد حدّدت أرقام الهواتف الآتية لتلقّي اتصالات التبرع : 76546420 و71873999، وحُدّد رقم الحساب في "سيدرس بنك" على أرقام الحسابات التالية:

- ​الليرة اللبنانية​

00080040000 Iban

lb14009800000000000080040000

-الدولار الأميركي

00080040013 usd

Lb51009800000000000080040013

كما تمنّت خليّة الأزمة على كلّ الراغبين بالتبرع، الاتصال على أرقام الهواتف المذكورة أعلاه، ابتداء صباح اليوم السبت ولغاية الساعة 5:30 بعد الظهر.