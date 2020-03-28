ايهاب حمادة عرض مع عدد من مخاتير الهرمل سبل إنعاش القرى اقتصاديا

عقد النائب ايهاب حمادة، اجتماع عمل مع مخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات ضمن نطاق قضاء الهرمل، في حضور قائمقام الهرمل طلال قطايا، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ورئيس رابطة مخاتير الهرمل عبد الناصر الساحلي، وبحث المجتمعون في تحصيل أموال إنعاش القرى أسوة بالبلديات وباستثناء القرى من أبواب الصرف التقليدي لصالح تقديم المساعدات الاجتماعية، إضافة الى السعي لإرساء قواعد العمل.
ووعد حمادة بمتابعة المعنيين "لإيجاد حل سريع في ظل الظروف الصعبة وعودة الأهالي الى المناطق وتوقف العمل على كافة الصعد، مما يستدعي تحركا سريعا".
وتوجه بنداء إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة ووزيري الداخلية والمالية، للعمل سريعا على صرف المستحقات التي لم تدفع منذ 2012، إضافة إلى الأجازة بالصرف أسوة بالبلديات".
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