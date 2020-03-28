شدّد الوزير السابق أشرف ريفي، على أنّ "تأخُّر الحكومة أو رفضها القيام بواجبها في إعادة اللبنانيين من الخارج مُستغرَب ومستهجَن. يمكن الحجر على العائدين والفحص قبل العودة أو بعدها، وتخصيص رحلات لـ"الميدل إيست" لتأمينها".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الدول الّتي تحترم نفسها ومواطنيها تبذل الغالي لتستعيد السجناء والرُّفات والجثامين، فكيف تتنكّر دولتنا لحقّ مواطنيها بالعودة، ونحن نعلم أنّها تسمح لبعض المَحظيِّين بالعودة؟ إنّه الفشل والعجز للدولة". وأكّد أنّ "شعب لبنان أرقى من حكومته ومن سياسيّيه".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: شعب لبنان أرقى من حكومته وسياسييه وكيف تتنكر دولتنا لحق مواطنيها بالعودة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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