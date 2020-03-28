ريفي: شعب لبنان أرقى من حكومته وسياسييه وكيف تتنكر دولتنا لحق مواطنيها بالعودة؟

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "تأخُّر ​الحكومة​ أو رفضها القيام بواجبها في إعادة ال​لبنان​يين من الخارج مُستغرَب ومستهجَن. يمكن الحجر على العائدين والفحص قبل العودة أو بعدها، وتخصيص رحلات لـ"الميدل إيست" لتأمينها".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الدول الّتي تحترم نفسها ومواطنيها تبذل الغالي لتستعيد ​السجناء​ والرُّفات والجثامين، فكيف تتنكّر دولتنا لحقّ مواطنيها بالعودة، ونحن نعلم أنّها تسمح لبعض المَحظيِّين بالعودة؟ إنّه الفشل والعجز للدولة". وأكّد أنّ "شعب لبنان أرقى من حكومته ومن سياسيّيه".