المردة: لاحتساب ساعات المتعاقدين ودفع رواتب أساتذة التعليم الخاص

أكد المكتب التربوي في تيار "المردة"، "وقوفه الى جانب المعلمين في كافة مراحل التعليم والقطاعات التعليمية لا سيما المتعاقدين منهم والمستعان بهم و​المياومين​ وكل من حالت أحكام التعبئة العامة، بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ دون عملهم وقبض رواتبهم".

ودعا في بيان الى "دفع مستحقات الفصل الأول للمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والمستعان بهم في الفترة الصباحية وبعد الظهر مع رواتب نهاية الشهر، والى احتساب ساعات ​الاساتذة​ المتعاقدين في ​التعليم المهني​ والتقني لجهة تأمين مستحقاتهم ووضع آلية مع ​الحكومة​ تتعلق بعقودهم عن ​العام الدراسي​ الحالي".

وأكد "المتابعة مع ​وزارة التربية​ والمناطق التربوية موضوع صناديق ​المدارس الرسمية​ في التعليم الأساسي والعمل على تأمين آلية لاعطاء عمال الخدمة والنظافة في المدارس الرسمية بدل 15 يوم عمل، أسوة بالتعليم المهني واستمرار دفع اجورهم طيلة فترة اعلان التعبئة العامة".

وشدد على "دفع رواتب المعلمين كاملة في جميع ​المؤسسات التربوية​ الخاصة، والاسراع في صرف المنح المتأخرة والمستحقة للمدارس الخاصة المجانية، وصرف المنح التعليمية لموظفي ​القطاع العام​".

ودعا إلى "متابعة وضع ​الجامعة اللبنانية​ لجهة اتمام عقود الاساتذة واعفاء ​الطلاب​ من دفع أجار السكن الجامعي، والمتابعة الدقيقة بشأن التعليم عن بعد للمستويات التعليمية كافة حرصا منه على مصلحة الطلاب والاساتذة رغم العوائق العديدة التي تعترضه، على ان لا يكون البديل عن التعليم المباشر بالصف وإمكانية إعادة هذه الدروس مع عودة الأمور إلى طبيعتها".