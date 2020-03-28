إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في إندونيسيا إلى 102 والإصابات إلى 1155

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أنّه "جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة"، لافتًا إلى أنّ "عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في إندونيسيا إلى 102، في حين تعافى 59 شخصًا من الفيروس".
وقد تسبّب وباء "كورونا" المستجد بوفاة ما لا يقلّ عن 26621 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في الصين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" مساء أمس، استنادًا إلى مصادر رسميّة. وأوضحت الحصيلة أنّه ثبتت رسميًّا 572040 إصابة في 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشّي الوباء".
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