تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية وارتفاع العدد الإجمالي إلى 97

كشف المتحدث باسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم، أنّ "الأراضي الفلسطينية سجّلت ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 97".

وأوضح في مؤتمر صحافي في ​رام الله​، أنّ "الحالات الجديدة هي أربع حالات في قريتي أرطاس وبيت ازكاريا من قرى محافظة ​بيت لحم​ وهم أقارب لامرأة أعلنت إصابتها يوم أمس الجمعة. وهناك أيضًا حالة في حزما شرق ​القدس​ لشاب عمره 29 سنة، والثانية في القبيبة غربي رام الله، وهي شقيقة إحدى المصابات في قرية بدو وهي في العشرينات من العمر".

ولفت ملحم إلى أنّ "الإصابات الجديدة تدلّ على أنّ حدوثها جاء بسبب مخالطة مصابين بالفيروس"، داعيًا إلى "تجنّب الزيارات العائلية والحرص على التباعد الاجتماعي في هذه الظروف".