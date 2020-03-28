اكد قائد العمليات في الجيش الفنزويلي مجددا دعم القوات المسلحة التي تعد من أعمدة السلطة في البلاد، للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي يتهمه القضاء الأميركي بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات".
وقال الادميرال ريميجيو سيبايوس في بيان تلاه على القناة الحكومية "في تي في" إن "القوات المسلحة الوطنية البوليفارية ترفض بشكل قاطع الاتهامات المغالية والمتطرفة" التي تستهدف الرئيس مادورو.
واعتبر الأدميرال سيبايوس أيضا إن اتهام مادورو ومسؤولين آخرين فنزويليين من قبل القضاء الأميركي يهدف إلى تحويل الانتباه عن "الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب دونالد ترامب الذي سيدخل التاريخ كأسوأ الرؤساء الأميركيين وأقلهم عقلانية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأركان الفنزويلية تؤكد مجددا دعمها لمادورو بعد اتهامات واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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