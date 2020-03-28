هيئة الأركان الفنزويلية تؤكد مجددا دعمها لمادورو بعد اتهامات واشنطن

اكد قائد العمليات في ​الجيش​ الفنزويلي مجددا دعم ​القوات المسلحة​ التي تعد من أعمدة ​السلطة​ في البلاد، للرئيس الاشتراكي ​نيكولاس مادورو​ الذي يتهمه ​القضاء الأميركي​ بـ"الإرهاب المرتبط ب​المخدرات​".

وقال الادميرال ريميجيو سيبايوس في بيان تلاه على القناة الحكومية "في تي في" إن "القوات المسلحة الوطنية البوليفارية ترفض بشكل قاطع الاتهامات المغالية والمتطرفة" التي تستهدف الرئيس مادورو.

واعتبر الأدميرال سيبايوس أيضا إن اتهام مادورو ومسؤولين آخرين فنزويليين من قبل القضاء الأميركي يهدف إلى تحويل الانتباه عن "الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب دونالد ترامب الذي سيدخل التاريخ كأسوأ الرؤساء الأميركيين وأقلهم عقلانية".