مكتب فهمي: إزالة خيم الحراك سببه التعديات على المارة والاملاك الخاصة

اشار المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي في بيان الى انه "وزير الداخلية والبلديات يجدد تأييده المطالب المعيشية المحقة للحراك السلمي، ويؤكد ان ما قام به لجهة تعقيم الخيم في ساحتي الشهداء و​رياض الصلح​ الأسبوع الفائت أتى في إطار حماية ​المتظاهرين​ السلميين من خطر ​فيروس كورونا​، وكبادرة حسن نية تجاههم".

واشار المكتب الاعلامي لوزير الداخلية إلى أنه "وفي ظل ازدياد التعديات على الأملاك الخاصة وعلى المارة في المكان، وكان آخرها إشكال حصل مع أحد سفراء الدول الأجنبية، اضطرت ​القوى الأمنية​ إلى العمل على إزالة الخيم".