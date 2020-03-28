ا ف ب: أكثر من 600 ألف إصابة معلنة رسمياً بكورونا المستجدّ في العالم

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة رسميا في العام عتبة 600 ألف إصابة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، بحسب تعداد أجرته "فرانس برس" بالاستناد إلى مصادر رسمية السبت الساعة 10,45 تغ.
وجرى التثبت من 605010 إصابات في 183 دولة، بينها 27982 وفاة، بخاصة في الولايات المتحدة (104837 إصابة بينها 1711 وفاة)، إيطاليا (86498 إصابة) وهي الدولة التي سجلت العدد الأكبر من الوفيات (9134)، والصين (81394 إصابة بينها 3295 وفاة) حيث بدأ انتشار الوباء.
غير أنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.
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