إسبانيا تعلن 832 وفاة بكورونا المستجدّ خلال 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 5690

سجّلت ​إسبانيا​ 832 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة الصادرة السبت، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5690.

وإسبانيا هي ثاني دولة من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19 في ​العالم​ بعد ​إيطاليا​.