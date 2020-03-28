إسبانيا تعلن 832 وفاة بكورونا المستجدّ خلال 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 5690

سجّلت إسبانيا 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة الصادرة السبت، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5690.
وإسبانيا هي ثاني دولة من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19 في العالم بعد إيطاليا.
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