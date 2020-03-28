إرتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في ألمانيا إلى 48582 والوفيات إلى 325

أظهرت بيانات لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد في ​ألمانيا​ ارتفع إلى 48582، وأنّ 325 شخصًا توفوا جرّاء الإصابة بالمرض".

وأوضحت البيانات أنّ "حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6294 حالة مقارنة باليوم السابق، في حين قفز عدد الوفيات بواقع 55 حالة".

وقد تسبّب وباء "كورونا" المستجد بوفاة ما لا يقلّ عن 26621 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في الصين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" مساء أمس، استنادًا إلى مصادر رسميّة. وأوضحت الحصيلة أنّه ثبتت رسميًّا 572040 إصابة في 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشّي الوباء".