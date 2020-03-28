قائمقام البقاع الغربي للنشرة: تنظيم 20 محضر ضبط أمس بحق مخالفين لقراري الإقفال ومنع التجول

لفت قائمقام ​البقاع الغربي​ وسام نسبيه، إلى أنّ "نسبة الإلتزام في أول يوم من الساعة السابعة ولغاية الساعة التاسعة كانت 85 بالمئة، وبعد الساعة 9 أصبحت النسبة مئة بالمئة، ومن المتوقّع أن يكون الإلتزام اليوم مئة بالمئة".

وأوضح في حديث إلى "​الخليج 365​"، أنّ "ليل أمس نُظّم حوالي عشرين ​محضر ضبط​ بحقّ مخالفين لقرار منع التجول وبحقّ أصحاب المؤسّسات التجاريّة الّتي لم تقفل أبوابها عند الساعة الخامسة مساءً"، مشيرًا إلى أنّ "دوريات ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ تجول في القرى لقمع المخالفات".