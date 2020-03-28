لفت قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، إلى أنّ "نسبة الإلتزام في أول يوم من الساعة السابعة ولغاية الساعة التاسعة كانت 85 بالمئة، وبعد الساعة 9 أصبحت النسبة مئة بالمئة، ومن المتوقّع أن يكون الإلتزام اليوم مئة بالمئة".
وأوضح في حديث إلى "الخليج 365"، أنّ "ليل أمس نُظّم حوالي عشرين محضر ضبط بحقّ مخالفين لقرار منع التجول وبحقّ أصحاب المؤسّسات التجاريّة الّتي لم تقفل أبوابها عند الساعة الخامسة مساءً"، مشيرًا إلى أنّ "دوريات الجيش اللبناني والقوى الأمنية تجول في القرى لقمع المخالفات".
كانت هذه تفاصيل خبر قائمقام البقاع الغربي للنشرة: تنظيم 20 محضر ضبط أمس بحق مخالفين لقراري الإقفال ومنع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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