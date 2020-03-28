تسجيل 139 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيران وارتفاع عدد المصابين إلى 35408

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّه "تمّ خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 3076 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 35 ألفًا و408 حالات لغاية الآن، بينهم 3206 حالات في وضع حرج".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 ألفًا و679 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 139 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتوفين جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 2517 شخصًا".
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