رئيس وزراء إيطاليا يحذّر من احتمال أن يفقد الاتحاد الأوروبي سبب وجوده

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي ​الاتحاد الأوروبي​ "إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة" في عملية مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجدّ، وإلا "فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد سبب وجوده".

واعتبر كونتي في ​مقابلة​ مع صحيفة "إل سول 24" المرجعية لأوساط ​المال​ والأعمال أن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل ل​اقتصاد​ مدمّر". وأضاف "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدي؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة، "خطة أوروبية للتعافي وإعادة الاستثمار" تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبي كله".

وقال إن خلال اجتماع ​المجلس الأوروبي​ الخميس حصل "أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة" مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ "لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً". وقال خلال الجلسة "أمثّل بلداً يعاني كثيراً ولا يمكن أن أسمح لنفسي بالمماطلة"، في وقت سجّلت ​إيطاليا​ أكثر من تسعة آلاف وفاة منذ بدء تفشي الوباء في شبه ​الجزيرة​. وأضاف "في إيطاليا، وأيضاً في دول أعضاء أخرى، نحن مُرغمون على اتخاذ خيارات مأساوية".

ورأى أنه "ينبغي علينا تجنّب أن نتخذ في ​أوروبا​ خيارات مأساوية. إذا لم تُثبت أوروبا أنها على مستوى هذا التحدي غير المسبوق، فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، سبب وجوده".