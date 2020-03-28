وزارة الصحة: 412 حالة مثبتة بفيروس كورونا بزيادة 21 عن يوم أمس و8 وفيات

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن إصابات الكورونا، انه "حتى تاريخ 28/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم امس".
اضاف البيان "كما، سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى بيروت الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات الى ثمانية".
وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".
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