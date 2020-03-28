نقابة الاطباء توصي البلديات عدم رش المبيدات بالشارع لأنها تضر بالبيئة والانسان معا

اشار نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​ في بيان الى انه "بعدما تكاثرت ظاهرة رش المبيدات في الشوارع والاماكن العامة، التي تقوم بها ​البلديات​ في عدد من المناطق والبلدات، يؤكد الاطباء الاختصاصيون في الامراض الجرثومية في ​نقابة الاطباء​، ان لا علاقة ل​فيروس كورونا​ بالقوارض ولا ب​البعوض​ ولا بالذباب. كذلك حسمت ​تقارير​ "​منظمة الصحة العالمية​" الجدل القائم بأن فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء. ونشرت "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" بيانا أكدت فيه أن المبيدات لا تقتل هذا الفيروس، وليس لها اي تأثير عليه، بل تأثيره اكثر ما يكون سلبيا على البشر، اذ ان الرش يمكن ان يقع على الخضار والمواد الاستهلاكية في المحلات، وينتقل منها الى المواطن".

اضاف البيان "من هنا تعتبر نقابة الاطباء أن رش المبيدات في الشوارع مسيء للبيئة و​الانسان​ معا، وتوصي البلديات بالتوقف عن هذه الظاهرة التي لا فائدة منها، والاماكن العامة الوحيدة التي تحتاج للتعقيم هي تلك التي يلتقي فيها الناس في مجموعات كبيرة، ويجب ان تعقم قبل حصول هذه التجمعات وبعده. وفي الوقت الراهن، ومع اعلان التعبئة العامة التي تمنع تجمع الناس في مكان واحد وعلى مسافات قريبة من بعضهم، لا حاجة لرش المبيدات في الطرقات".

ولفت التقرير الى انه بعد التشاور مع الاختصاصيين في الامراض الجرثومية والاطلاع على تقارير "منظمة الصحة العالمية"، ومع تقديرها للنية السليمة للبلديات من ناحية، وادراكا منها للاستغلال التجاري لهذه الظاهرة من ناحية ثانية، تكرر توصيتها بالتوقف عن رش المبيدات في الاماكن العامة، واستعاضة البلديات عن هدر الاموال عليها بتخصيصها للقيام بالآتي:

1- التنظيف العادي الدائم للشوارع.

2- جمع ​النفايات​ بشكل منتظم، وتزويد عمال البلديات والتنظيفات بملابس واقية تحميهم من التقاط الفيروس، خصوصا خلال التخلص من النفايات المنزلية.

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3- التأكد من ان ​المستشفيات الحكومية​ تتخلص من نفاياتها بشكل سليم وبطريقة صحيحة.

4- مساعدة ​وزارة الصحة​ في التأكد من التزام المواطنين العزل داخل المنازل.

5- دعم الناس وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم الاجتماعية خلال فترة بقائهم في المنزل.

6- التاكد من ان الناس يتقيدون بتوجيهات ​الحكومة​ وارشاداتها.