قائمقام راشيا للنشرة: نسبة الإلتزام مئة بالمئة لجهة الإقفال ومنع التجول

لفت قائمقام ​راشيا​ نبيل المصري، أنّ "نسبة الإلتزام في ​قضاء راشيا​ مئة بالمئة لجهة الإقفال ومنع التجوّل والحماية والتعقيم و​الحجر المنزلي​ الطوعي، كما أنّ المؤسّسات سجّلت التزامًا تامًا لجهة حماية العاملين والزبائن".

وأكّد في حديث إلى "​الخليج 365​" إلى أنّ "أي مخالفة ستقمع فورًا ويُنظّم بحقّ صاحبها ​محضر ضبط​ من قِبل ​القوى الأمنية​ وشرطة البلدية".