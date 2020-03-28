قائمقام راشيا للنشرة: نسبة الإلتزام مئة بالمئة لجهة الإقفال ومنع التجول

لفت قائمقام راشيا نبيل المصري، أنّ "نسبة الإلتزام في قضاء راشيا مئة بالمئة لجهة الإقفال ومنع التجوّل والحماية والتعقيم والحجر المنزلي الطوعي، كما أنّ المؤسّسات سجّلت التزامًا تامًا لجهة حماية العاملين والزبائن".
وأكّد في حديث إلى "الخليج 365" إلى أنّ "أي مخالفة ستقمع فورًا ويُنظّم بحقّ صاحبها محضر ضبط من قِبل القوى الأمنية وشرطة البلدية".
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