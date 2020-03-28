قائمقام حاصبيا للنشرة: قوى الامن لم تسجل اي مخالفة لحظر التجول في القضاء

ابدى قائمقام ​حاصبيا​ احمد الكريدي ارتياحه لـ"الالتزام التام من قبل المواطنين في تطبيق قرار منع التجول في يومه الاول والصادر عن رئيس الحكومة ​حسان دياب​"، ولفت الى انه "كان قد سبق تطبيق القرار بتعميم عبر ​البلديات​ لابناء المنطقة عبر مكبرات الصوت دعوتهم على ضرورة التقيد بمنع التجول والالتزام بمضمونه التزاما كاملا، بهدف مجابهة فيروس ​الكورونا​ والحيلولة دون وصوله الى المنطقة".

وأشار الكريدي في حديث إلى "​الخليج 365​"، إلى ان "​القوى الامنية​ ومن خلال الاجراءات والتدابير الميدانية التي اتخذتها في اليوم الاول لم تسجل اية مخالفة، وهذا يدل على مدى وعي الناس ولتزامهم التام بالقوانين التي تصدر عن ​وزارة الصحة​ والحكومة لإبعاد شبح هذا الفيروس المستجد عن المنطقة، ويمكنني القول بان الوضع الصحي في منطقة حاصبيا ممتاز بحيث لم يسجل حتى تاريخه اية اصابة بهذا الوباء".

ونوه الكريدي بـ"دور القوى الامنية كافة وكذلك البلديات و​الصليب الاحمر​ و​الدفاع المدني​، وما تبذله من جهود لحملات التعقيم والمراقبة التي تقوم بها في قرى وبلدات المنطقة كافّة، ومنع الغرباء من دخولها مهما كانت الاسباب واعتبار الامن الصحي في هذه المرلة الصعبة هو الاساس وقبل كل شيء".

