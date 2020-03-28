شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بإطلاق خدمة واتس آب للرد على استفسارات المواطنين بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والاتصالات لإطلاق خدمة واتس آب للرد على استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا.

وأشار النائب، إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا زادت الشائعات التي ارتبطت به، وهو ما يتسبب في حالة رعب وفزع بين المواطنين، وبعض الجماعات المعادية لمصر تستغل حالة الفزع وعدم المعرفة في ترويج أخبار ومعلومات مغلوطة حول فيروس كورونا.

وأكد أن الأمر لا يقف عند المعلومات المغلوطة فقط حول الفيروس، ولكن أيضا في التعامل معه سواء في عمليات التطهير والتعقيم، أو في تناول بعض الأدوية، ومتى يتم استشارة طبيب أو التوجه لمستشفيات الحميات.

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وطالب أبو العلا، من خلال المقترح بتخصيص خدمة واتس آب مركزي يكون فيه خاصية الردود المسبقة، موضحا أنه عند قيام أي مواطن بإرسال رسالة للخدمة على الأرقام المحددة، تكون هناك ردود معدة مسبقا بها الأسئلة الأكثر شيوعا، يختار بعدها صاحب الرسالة السؤال ليتم الرد عليه في الحال.

وأكد أن هذه الخدمة سيكون لها دور كبير في مواجهة بعض الأفكار والمعلومات المغلوطة التي تثير القلق بين المواطنين، كما ستعمل على زيادة التوعية مما يساهم في الحد من زيادة نسبة الإصابة بالفيروس.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تقديم الخدمات الاستشارية عن طريق واتس آب يقلل الضغط على المستشفيات، بما يمنع انتشار الفيروس، لاسيما لو كان من بين المترددين مصاب بالفيروس بما يتسبب في عدوى الآخرين.

واقترح أبو العلا، إمكانية استخدام هذه الخدمة في توجيه رسائل توعوية للمستخدمين، خصوصا وأن نسبة كبيرة من المواطنين تستخدم تطبيق واتس آب.