شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب وزير التعليم العالى باجتماع طارئ لحسم مصير امتحانات الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عقد اجتماع طارئ وعاجل للمجلس الاعلى للجامعات لحسم كل ما يتعلق بملف الامتحانات داخل جميع الكليات على مستوى جميع الجامعات الحكومية والخاصة لاسيما وأن هناك حالة من الفزع والخوف الشديدين لدى طلاب الجامعات واولياء امورهم خاصة طلاب الكليات العملية مثل الطب والصيدلية والهندسة.

وأضاف المهندس محمد فرج عامر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى هو المسئول الأول عن هذا الملف وعليه أن يتدخل وبسرعة لحسمه مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة متسائلا: لماذا لم تتدخل وزارة التعليم العالى حتى الآن فى حسم الجدل الدائر داخل مختلف الكليات بشان امتحانات الترم الثانى مؤكدا أن تدخل الدكتور خالد عبد الغفار اصبح ضروريا وأنه لا يجب أن يتم ترك هذا الملفات على مزاج رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء الكليات داخل هذه الجامعات لان ذلك الامر فيه إخلال كبير بمبدأ العدالة والمساواة.

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فى المقابل، أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية القرارات الواضحة والحاسمة التى اصدرتها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مستقبل التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشار فرج، إلى تأكيد وزير التربية والتعليم أن الاختبارات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى تغطى المحتوى التعليمى للترم الثانى حتى 15 مارس وسوف يعقد للصف الأول الثانوى فقط المعروف بالاختبار التجريبى دون إجرائه للصف الثانى الثانوى، نظرا للظروف الصعبة، حيث يستخدم الطالب الشريحة أو الواى فاى فى المنزل وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى لجان على مستوى الجمهورية مع زيادة عددها وزيادة الوقاية الصحية والمسافات بين الطلاب بين الطلاب وأن امتحانات الثانوية العامة ستكون فيما درسه الطالب من أول العام حتى 15 مارس الجارى فقط.

واقترح "عامر" تطبيق المعايير العادلة التى جاءت فى قرارات الدكتور طارق شوقى داخل مختلف الجامعات الحكومية والخاصة حسما لهذا الملف.