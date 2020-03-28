شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يواجهون "كورونا" بأغنية شبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً للدور التوعوى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفى إطار تشجيع الطلاب على القيام بخلق وابتكار أفكار جديدة ومستحدثة يتم حالياً تنفيذ العديد من الافكار الجديدة للمشاركة المجتمعية والوقوف الى جانب الدولة فى تنفيذ القرارات التى اتخذتها من أجل مواجهة فيروس كورونا وفى مقدمتها مطالبة المواطنين بالبقاء فى البيت، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة وهو التوجه الذى تلتزم به الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

وفى هذا الإطار انتهى طلاب كلية الاعلام بالجامعة من تصوير اغنية شبابية موجهة للشباب تحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والدعوة إلى تغيير سلوكيات الشباب فى تلك الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد .

الأغنية أداء المطرب الشاب أحمد العباسي وهو من طلاب الكلية وشارك فيها عدد من زملائه وذلك في محاولة إنسانية لزرع البهجة والابتسامة فى مواجهة الحزن والضيق بما يمثل دعما مختلفا لحملة الكلية التى تستهدف نشر الوعى الصحى والثقافة التوعوية في مواجهة فیروس كورونا وهى من كلمات هشام الصعيدى وقام بعمل المونتاج لها المونتیر محمد الطويل وذلك داخل استوديوهات الكلية المجهزة بأحدث الأجهزة.

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