شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق بعد ارتفاع اسعار الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية بشأن زيادة أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه من قبل أصحاب المجازر والمزارع لاستغلال أزمة كورونا

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه مع خوف المواطنين من استمرار أزمة فيروس كورونا، ازداد الإقبال على شراء الدواجن، ويستغل أصحاب المجازر والمزارع هذه الأزمة بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة، دون أي اعتبار لمعاناة المواطنين والمجتمع.

وأشارت البرلمانية ، الى أنه في الوقت الذي زاد فيه إقبال الزبائن على شراء الدواجن ومشتقاتها من لحوم مشفاه وأشلاء بكميات كبيرة، فؤجيء المواطنين بزيادة أسعار الدواجن، حيث ارتفع سعر الكيلو من الفراخ البيضاء من28 جنيه على أقصى تقدير، ليصل الكيلو إلى 37 جنيه، والدجاج البلدي من 40 ثمن الكيلو وصل إلى 49.

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وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لأصحاب المزارع دور في هذه الزيادة، حيث أنهم شعروا أن هذه الفترة شبيهة بالموسم الذي يتبعه ركود فزادوا من السعر على التجار وأصحاب المتاجر، الذين زادوا السعر على المواطن بدورهم.

وشددت البرلمانية على ضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك في حماية المواطن من الاستغلال والجشع، الذي انتشر في الفترة الأخيرة لاستغلال الأزمة.