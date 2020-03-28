شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: البرلمان ليس إجازة.. النواب بالدوائر واللجان تتواصل مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه فى الأزمات القومية، فإن عمل ومجهود نواب الشعوب بالمجالس التشريعية فى جميع دول العالم يراعى التوازن بين التواجد فى الدوائر والمحافظات الخاصة بهم ومتابعة ومراقبة أداء الحكومات سواء المحلية أو المركزية فى الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة أيا كان نوعها.

وقال "السجيني"، فى تصريحات له اليوم: "وفى حالة فيروس كورونا الذى أصاب العالم أجمع، فإن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية جعلت عمل المؤسسات يختلف عن الأنماط التقليدية فى ممارسة مهامهم الدستورية، لهذا أوضح أن جميع رؤساء اللجان النوعية المرتبطة بالأزمة مثل الصحة والادارة المحلية والدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والشئون الاقتصادية والزراعة والرى والنقل والمواصلات والثقافة والإعلام، والصناعة والقوى العاملة، يتابعون ويتواصلون هاتفيا أو خلال لقاءات محدودة مع الوزراء المختصين بشكل دورى لاستجلاء كافة التفاصيل والإجراءات".

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قال رئيس لجنة الإدارة المحلية إنه على تواصل مباشر مع وزير التنمية المحلية ومعظم المحافظين للاستفسار والتباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة أو الشكاوى والاقتراحات المرسلة.

وتابع السجينى: "والحقيقة فإن الحكومة فى هذه الأزمة حتى اللحظة تقوم بمجهود رشيد فى التعامل مع المعطيات، وبالطبع هذا لا يمنع أنه لدينا عدد من الملاحظات والنصائح والتوصيات".