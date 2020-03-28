ارتفاع الوفيات بكورونا في العراق إلى 42 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ): أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة . وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم إن مختبراتها سجلت 48 إصابة حالة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 506 حالات. وأشارت إلى أن حالات الشفاء التام بلغت 131.

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