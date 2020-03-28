تشميع 5 محال خرقت قرار حظر التجوال بالشرقية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مركز ومكدينة بلبيس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مُكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة لقرار حظر حركة المواطنين والأنشطة التجارية، باستثناء قطاعات بيع الأغذية والصيدليات بدائرة المركز؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وشهدت الحملة إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، وغلق وتشميع 5 محلات تجارية، بينها 3 محال تجارية لبيع الهواتف المحمولة، ومحل جزارة، وآخر للحام كاوتش السيارات؛ لخرقها قرار الحظر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتوقيع الغرامة المالية على أصحابها ومن لم يلتزم بقرارات رئاسة مجلس الوزارء بغلق كافة المحال التجارية يومي الجمعة والسبت.

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كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأمر المحافظ، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتشغيل مكبرات الصوت بكافة المساجد لحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار وإجراءات الحظر.

وأشار المحافظ، إلى أن الحظر يشمل حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل الجماعي (العامة والخاصة)، مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.