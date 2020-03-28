إندونيسيا.. عدد الوفيات بكورونا يتجاوز الـ100

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الإندونيسية عن تسجيل 15 وفاة و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وكالة رويترز الإخبارية.
وأكد المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 1155، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 102 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا).
وأشار المسؤول إلى أن عدد المتعافين من كورونا في إندونيسيا بلغ حتى الآن 59 شخصا.
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