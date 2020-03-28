ماليزيا.. حالة وفاة ونحو 160 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الماليزية عن تسجيل وفاة واحدة و159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الأخيرة وفقا لموقع روسيا اليوم. خلال الساعات الـ24 الأخيرة وفقا لموقع روسيا اليوم. وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات في ماليزيا بلغت بذلك 2320 في أكبر حصيلة بمنطقة جنوب شرق آسيا، فيما بلغ عدد الوفيات 27.

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