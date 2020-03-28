الجارديان: الأمريكيون يدفعون ثمن نرجسية ترامب

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الأمريكيين يدفعون ثمن نرجسية الرئيس دونالد ترامب، بعد تجاوز عدد المصابين بكورونا الـ 100 ألف، لتصبح أول دولة في العالم من حيث عدد الإصاباتوفقا لموقع روسيا اليوم.
واعتبرت الصحيفة أن الأمريكيين يواجهون أحد أكبر التحديات في تاريخهم برئاسة "آخر شخصية علىالكرة الأرضية يتمنى الأمريكيون أن تقدوهم".
كما حملت الصحيفة ترامب تبعات تفشي كورونا في الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه "شخص يفتقر للعطف الإنساني والشعور تجاه خسائر الآخرين".
وأضافت "أن يكون شخص معتوه على دفة القيادة فيالحكومة الأمريكية، فتلك مشكلة دائمة، لكن أن يكون شخص بهذه النرجسية، وحب الذات، والغرور، ويعتقد أنه يتفوق على أهل العلم والطب، فهذه كارثة حقيقية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب رفض أيضا التحذيرات التي تحدثت عن وجود خلل في الاستعداد لتفشي وباء في شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه مع ذلك بدأ يتحدث الآن عن عدم إمكانية التكهن بالسيناريوهات المستقبلية لتفشي الفيروس.
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